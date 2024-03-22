Превезенцева (Пудина) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Превезенцева (Пудина) Агафья Ивановна

Место рождения

Клусово, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

03.04.1893

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1893

Отец: Пудин Иван Павлович

Мать: Пудина Елизавета Ивановна

Клусово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
24.10.1918

Сын: Превезенцев Михаил Никитич

Отец ребёнка: Превезенцев Никита Васильевич

Свистуха, Дмитровский район, Московская область
Рождение ребёнка
13.06.1933

Дочь: Полина Нина Никитична

Отец ребёнка: Превезенцев Никита Васильевич

Свистуха, Дмитровский район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Превезенцев Никита Васильевич

Смерть
1976
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