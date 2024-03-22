Превезенцева (Пудина) Агафья Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.04.1893
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1893
Отец: Пудин Иван Павлович
Рождение ребёнка
24.10.1918
Сын: Превезенцев Михаил Никитич
Отец ребёнка: Превезенцев Никита Васильевич
Рождение ребёнка
13.06.1933
Дочь: Полина Нина Никитична
Отец ребёнка: Превезенцев Никита Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976