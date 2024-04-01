Ашикарьян Арсен Анушеванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1957
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1957
Отец: Ашикарьян Анушеван Нерсесович
Мать: Ашикарьян Соня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ашикарьян Алла Арсеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ашикарьян Альбина Арсеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ашикарьян Альвина Арсеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ашикарьян Анжела Арсеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1990
Сын: Ашикарьян Арсен Арсенович
Мать ребёнка: не указана