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Ашикарьян Арсен Анушеванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1957

Отец: Ашикарьян Анушеван Нерсесович

Мать: Ашикарьян Соня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ашикарьян Алла Арсеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ашикарьян Альбина Арсеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ашикарьян Альвина Арсеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ашикарьян Анжела Арсеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1990

Сын: Ашикарьян Арсен Арсенович

Мать ребёнка: не указана

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