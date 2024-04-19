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Дулина Матрёна Ивановна

Место рождения

Белый Колодезь Корочанского уезда Курской губернии

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дулин Ефим Минаевич

Рождение ребёнка
1772

Сын: Дулин Кондратий Ефимович

Отец ребёнка: Дулин Ефим Минаевич

Рождение ребёнка
1773

Сын: Дулин Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Дулин Ефим Минаевич

Рождение ребёнка
1779

Сын: Дулин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Дулин Ефим Минаевич

Рождение ребёнка
1783

Сын: Дулин Иван меньшой Ефимович

Отец ребёнка: Дулин Ефим Минаевич

Смерть
Неизвестно
Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край

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