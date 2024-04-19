Дулина Матрёна Ивановна
Место рожденияБелый Колодезь Корочанского уезда Курской губернии
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дулин Ефим Минаевич
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Дулин Ефим Минаевич
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Дулин Ефим Минаевич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Дулин Иван Ефимович
Отец ребёнка: Дулин Ефим Минаевич
Рождение ребёнка
1783
Сын: Дулин Иван меньшой Ефимович
Отец ребёнка: Дулин Ефим Минаевич
Смерть
Неизвестно
Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край