Юницкий Прокопий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Юницкая Роза Прокопьевна
Мать ребёнка: Юницкая Елизавета Прокопьевна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Юницкий Константин Прокопьевич
Мать ребёнка: Юницкая Елизавета Прокопьевна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Юницкий Анатолий Прокопьевич
Мать ребёнка: Юницкая Елизавета Прокопьевна
Смерть
Неизвестно