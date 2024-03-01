Юницкий Прокопий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юницкий Прокопий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Юницкая Роза Прокопьевна

Мать ребёнка: Юницкая Елизавета Прокопьевна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Юницкий Константин Прокопьевич

Мать ребёнка: Юницкая Елизавета Прокопьевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Юницкий Анатолий Прокопьевич

Мать ребёнка: Юницкая Елизавета Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
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