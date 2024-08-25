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Чистякова Анна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Ермолай Антонович

Рождение ребёнка
02.03.1829

Сын: Чистяков Григорий Ермолаевич

Отец ребёнка: Чистяков Ермолай Антонович

Крестили 3 марта 1829 года восприемники были мастеровой Андрей Иванов Питателев, и штейгера Степана Петрова Дрозжина дочь, девица Параскева.
Рождение ребёнка
20.01.1833

Дочь: Чистякова Мария Ермолаевна

Отец ребёнка: Чистяков Ермолай Антонович

У мастерового Ермолая Антонова Чистякова , и законной жены его от первого с ним брака , Анны Никитиной родилась дочь Мария. Восприемники были , унтер шихтмейстер Андрей Иванов Питателев, и вдовы, шт... Показать все
Смерть
Неизвестно

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