Василий Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Федотович

Место рождения

Горы, Озеры, Московская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

После 1817

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1759 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Горы, Озеры, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Горский Ермолай Васильевич

Мать ребёнка: Анастасия Степановна

Горы, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.

Сын: Павел Васильевич

Мать ребёнка: Анастасия Степановна

Горы, Озеры, Московская область
Смерть
После 1817

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