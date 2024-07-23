Василий Федотович
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиПосле 1817
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Горский Ермолай Васильевич
Мать ребёнка: Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.
Сын: Павел Васильевич
Мать ребёнка: Анастасия Степановна
Смерть
После 1817