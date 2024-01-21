Илларионов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илларионова Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Пашкова Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Илларионова Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Илларионов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Илларионова Татьяна Антоновна

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