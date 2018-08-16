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Устинов Александр Александрович

Место рождения

Ширингуши, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.08.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Устинов Александр Фёдорович

Мать: Устинова Вера Ильича

Ширингуши, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
06.10.1986

Дочь: Устинова Алена Александровна

Мать ребёнка: Шукайтите Рута Юрьевна

Нестеров, Нестеровский, Калининградская область
Рождение ребёнка
10.01.1990

Сын: Устинов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Шукайтите Рута Юрьевна

Нестеров, Нестеровский, Калининградская область
Смерть
16.08.2018
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