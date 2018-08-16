Устинов Александр Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.08.2018
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Устинов Александр Фёдорович
Мать: Устинова Вера Ильича
Рождение ребёнка
06.10.1986
Дочь: Устинова Алена Александровна
Мать ребёнка: Шукайтите Рута Юрьевна
Рождение ребёнка
10.01.1990
Сын: Устинов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Шукайтите Рута Юрьевна
Смерть
16.08.2018