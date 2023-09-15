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Трофим Андреевич

Место рождения

Барулино, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

До 1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Барулино, Гдовская волость, Гдовский уезд
Восприемник
26.01.1909 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 26.01.1909 Иванщины запасной бомбардир Федор Максимович Михайлов Барулина крестьянская девица София Ивановна по жениху Калихновщины крестьянин Андрей Андреевич по жениху ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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