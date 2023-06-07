Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Федорова Валентина Ивановна
Федорова Валентина Ивановна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1940
Пол
Женский
Отец
Копьев Иван Никифорович
Мать
Копьева Татьяна Андреяновна
1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец:
Копьев Иван Никифорович
Мать:
Копьева Татьяна Андреяновна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия