Сластенина (Шайдурова) Любовь Федоровна
Место рождения
Дата рождения17.09.1792
Дата смерти19.06.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1792
Отец: Шайдуров Федор Яковлевич
Мать: Шайдурова Фекла Ивановна
Бракосочетание
24.01.1815
Рождение ребёнка
24.07.1816
Сын: Сластенин Борис Харитонович
Отец ребёнка: Сластенин Харитон Семенович
Рождение ребёнка
03.02.1818
Дочь: Сластенина Анна Харитоновна
Отец ребёнка: Сластенин Харитон Семенович
Рождение ребёнка
05.02.1824
Дочь: Сластенина Агафья Харитоновна
Отец ребёнка: Сластенин Харитон Семенович
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Глухова Мария Харитоновна
Отец ребёнка: Сластенин Харитон Семенович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Улеева Татьяна Харитоновна
Отец ребёнка: Сластенин Харитон Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сластенин Иван Харитонович
Отец ребёнка: Сластенин Харитон Семенович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.06.1857