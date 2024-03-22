Сластенина (Шайдурова) Любовь Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сластенина (Шайдурова) Любовь Федоровна

Место рождения

Боярка, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

17.09.1792

Дата смерти

19.06.1857

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1792

Отец: Шайдуров Федор Яковлевич

Мать: Шайдурова Фекла Ивановна

Боярка, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
24.01.1815

Муж: Сластенин Харитон Семенович

Рождение ребёнка
24.07.1816

Сын: Сластенин Борис Харитонович

Отец ребёнка: Сластенин Харитон Семенович

Рождение ребёнка
03.02.1818

Дочь: Сластенина Анна Харитоновна

Отец ребёнка: Сластенин Харитон Семенович

Рождение ребёнка
05.02.1824

Дочь: Сластенина Агафья Харитоновна

Отец ребёнка: Сластенин Харитон Семенович

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Глухова Мария Харитоновна

Отец ребёнка: Сластенин Харитон Семенович

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Улеева Татьяна Харитоновна

Отец ребёнка: Сластенин Харитон Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сластенин Иван Харитонович

Отец ребёнка: Сластенин Харитон Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.06.1857
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