Фейсханова (Сибирякова) Фариха
Место рожденияс.Уразовка Горьковской обл.
Дата рождения1904
Дата смерти17.05.1990
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
19.02.1931
Рождение ребёнка
10.01.1933
Смерть
17.05.1990
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно