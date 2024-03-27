Фейсханова (Сибирякова) Фариха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фейсханова (Сибирякова) Фариха

Место рождения

с.Уразовка Горьковской обл.

Дата рождения

1904

Дата смерти

17.05.1990

Пол

Женский

Отец

Мать

1883 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Сибиряков Мухамеджан

Мать: Сибирякова (Ямлиханова) Хадича

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фейсханов Фатрахман Фейсханович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фейсханов Фатрахман Фейсханович

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фейсханов Фатрахман Фейсханович

Рождение ребёнка
19.02.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фейсханов Фатрахман Фейсханович

Рождение ребёнка
10.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фейсханов Фатрахман Фейсханович

Смерть
17.05.1990
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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