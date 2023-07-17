Коробов Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробов Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.?

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1999 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.?

Отец: Коробов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коробова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
30.03.1999

Дочь: Коробова Алена Сергеевна

Мать ребёнка: Коробова Екатерина Петровна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область

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