Коробов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.?
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.?
Отец: Коробов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коробова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
30.03.1999
Дочь: Коробова Алена Сергеевна
Мать ребёнка: Коробова Екатерина Петровна
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область