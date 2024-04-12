Блинкова (Сысоева) Мария Никитична
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Сысоев Никита Павлович
Мать: Дарья Парамоновна
Рождение ребёнка
23.09.1846
Отец ребёнка: Блинков Петр Иванович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Блинков Петр Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Блинков Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно