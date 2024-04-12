Блинкова (Сысоева) Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинкова (Сысоева) Мария Никитична

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Сысоев Никита Павлович

Мать: Дарья Парамоновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.09.1846

Сын: Блинков Сергей Петрович

Отец ребёнка: Блинков Петр Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Блинков Федор Петрович

Отец ребёнка: Блинков Петр Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Блинков Петр Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинков Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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