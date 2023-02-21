Антипов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипов Николай

Место рождения

смоленская область

Дата рождения

?.12.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1926

Отец: Антипов Сергей Степанович

Мать: Антипова Мария Романовна

смоленская область
смоленская область
Рождение ребёнка
1948

Сын: Антипов Виктор

Мать ребёнка: не указана

смоленская область
смоленская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Антипов Александр

Мать ребёнка: не указана

смоленская область
смоленская область
Рождение ребёнка
1958

Сын: Антипов Владимир

Мать ребёнка: не указана

смоленская область
смоленская область
Смерть
Неизвестно
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