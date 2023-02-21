Антипов Николай
Место рождениясмоленская область
Дата рождения?.12.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1926
смоленская область
смоленская область
Рождение ребёнка
1948
Сын: Антипов Виктор
смоленская область
смоленская область
Рождение ребёнка
1950
Сын: Антипов Александр
смоленская область
смоленская область
Рождение ребёнка
1958
Сын: Антипов Владимир
смоленская область
смоленская область
Смерть
Неизвестно