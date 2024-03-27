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Барзда Леонид
Барзда Леонид
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.03.1933
Дата смерти
20.12.1994
Пол
Мужской
Отец
Борзда Илья
1908 г.р.
Мать
Барзда Мария
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1933
Отец:
Борзда Илья
Мать:
Барзда Мария
Смерть
20.12.1994
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