Барзда Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барзда Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1933

Дата смерти

20.12.1994

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1933

Отец: Борзда Илья

Мать: Барзда Мария

Смерть
20.12.1994
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