Леняшина (Ефремова) Зоя Михайловна 04.06.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Леняшина (Ефремова) Зоя Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1938

Дата смерти

02.01.2009

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1938

Отец: Ефремов Михаил Николаевич

Мать: Белохместкина Ефросиния Акимовна

Рождение ребёнка
03.06.1959

Сын: Леняшин Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Леняшин Геннадий Константинович

Рождение ребёнка
13.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леняшин Геннадий Константинович

Смерть
02.01.2009

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