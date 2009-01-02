Леняшина (Ефремова) Зоя Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1938
Дата смерти02.01.2009
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1938
Рождение ребёнка
03.06.1959
Сын: Леняшин Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Леняшин Геннадий Константинович
Рождение ребёнка
13.05.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Леняшин Геннадий Константинович
Смерть
02.01.2009