(Мезенцева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мезенцева) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Мезенцев Егор Егорович

Мать: Прасковья Ивановна

Смерть
1919
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