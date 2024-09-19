Пономарева Агафья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Сын: Пономарев Яков Лукич
Отец ребёнка: Пономарев Лука Фролович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Пономарев Лука Фролович
Рождение ребёнка
01.03.1809
Дочь: Пономарева Евдокия Лукинична
Отец ребёнка: Пономарев Лука Фролович
(ГАСО 6-3-763,1809г.)
Смерть
Неизвестно