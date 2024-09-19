Пономарева Агафья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарева Агафья Борисовна

Пономарева Агафья Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Лука Фролович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Пономарев Яков Лукич

Отец ребёнка: Пономарев Лука Фролович

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Пономарев Агафон Лукич

Отец ребёнка: Пономарев Лука Фролович

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.03.1809

Дочь: Пономарева Евдокия Лукинична

Отец ребёнка: Пономарев Лука Фролович

Первунова, Талицкий, Свердловская область
(ГАСО 6-3-763,1809г.)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.