Драке (Ильина) Варвара Афиногеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Драке (Ильина) Варвара Афиногеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1885

Дата смерти

03.06.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1885

Отец: Ильин Афиноген Алексеевич

Мать: Ильина Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
04.03.1905

Сын: Драке Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Драке Виктор Людвигович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.06.1906

Сын: Драке Алексей Викторович

Отец ребёнка: Драке Виктор Людвигович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Скурихина Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Драке Виктор Людвигович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Драке Виктор Людвигович

Смерть
03.06.1946
Акбулак, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: умерла в ссылке
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