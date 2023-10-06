Драке (Ильина) Варвара Афиногеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1885
Дата смерти03.06.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1885
Рождение ребёнка
04.03.1905
Отец ребёнка: Драке Виктор Людвигович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.06.1906
Отец ребёнка: Драке Виктор Людвигович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Скурихина Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Драке Виктор Людвигович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.1946
Акбулак, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: умерла в ссылке