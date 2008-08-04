Карцева Екатерина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карцева Екатерина Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1926

Дата смерти

04.08.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1926

Отец: Сименцов Игнат Иванович

Мать: Сименцова (Школьная) Надежда Прокофьевна

Рождение ребёнка
04.10.1949

Дочь: Уманец Нина Ивановна

Отец ребёнка: Карцев Иван Федорович

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Папура Мария Ивановна

Отец ребёнка: Карцев Иван Федорович

Рождение ребёнка
21.01.1952

Сын: Карцев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Карцев Иван Федорович

Рождение ребёнка
08.01.1954

Дочь: Руднева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Карцев Иван Федорович

Смерть
04.08.2008
Нововладимировская, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край

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