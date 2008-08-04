Карцева Екатерина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1926
Дата смерти04.08.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1926
Рождение ребёнка
04.10.1949
Дочь: Уманец Нина Ивановна
Отец ребёнка: Карцев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Папура Мария Ивановна
Отец ребёнка: Карцев Иван Федорович
Рождение ребёнка
21.01.1952
Отец ребёнка: Карцев Иван Федорович
Рождение ребёнка
08.01.1954
Дочь: Руднева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Карцев Иван Федорович
Смерть
04.08.2008
Нововладимировская, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край