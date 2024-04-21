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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева (Ткачёва) Агафья
Отец ребёнка: Ткачёв Поликарп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткачёв Матвей
Отец ребёнка: Ткачёв Поликарп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ткачёв Поликарп
Рождение ребёнка
1901
Сын: Ткачёв Фома
Отец ребёнка: Ткачёв Поликарп
Рождение ребёнка
1913
Сын: Ткачёв Иван
Отец ребёнка: Ткачёв Поликарп