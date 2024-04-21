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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ШЖ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева (Ткачёва) Агафья

Отец ребёнка: Ткачёв Поликарп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачёв Матвей

Отец ребёнка: Ткачёв Поликарп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткачёв Поликарп

Рождение ребёнка
1901

Сын: Ткачёв Фома

Отец ребёнка: Ткачёв Поликарп

Рождение ребёнка
1913

Сын: Ткачёв Иван

Отец ребёнка: Ткачёв Поликарп

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