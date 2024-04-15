Рудакова Василиса Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Рудаков Тихон Борисович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Парасковья Тихоновна
Отец ребёнка: Рудаков Тихон Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно