Рудакова Василиса Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова Василиса Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Рудаков Семен Тихонович

Отец ребёнка: Рудаков Тихон Борисович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Парасковья Тихоновна

Отец ребёнка: Рудаков Тихон Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Тихон Борисович

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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