Хромов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1971
Дочь: Корнеева (Хромова) Наталья
Мать ребёнка: Хромова (Ковалева) Тамара
Рождение ребёнка
1973
Сын: Хромов Андрей
Мать ребёнка: Хромова (Ковалева) Тамара