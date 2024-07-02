Хромов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хромова (Ковалева) Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хромова (Ковалева) Тамара

Рождение ребёнка
1971

Дочь: Корнеева (Хромова) Наталья

Мать ребёнка: Хромова (Ковалева) Тамара

Рождение ребёнка
1973

Сын: Хромов Андрей

Мать ребёнка: Хромова (Ковалева) Тамара

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