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Чувашов Владимир Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1984

Отец: Чувашов Геннадий Аркадьевич

Мать: Чувашова (Гладкова) Татьяна Олеговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чувашова (Вердиян) Екатерина Вячеславовна

Работа или профессия
Неизвестно
Закончил юридическую академию. Юрист.
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.01.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чувашова (Вердиян) Екатерина Вячеславовна

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