Чувашов Владимир Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1984
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Закончил юридическую академию. Юрист.
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.01.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чувашова (Вердиян) Екатерина Вячеславовна