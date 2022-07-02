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Прохор Денисович

Место рождения

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1754 ст.

Дата смерти

01.08.1829 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.

Отец: Денис Савельевич

Мать: Пелагея Федоровна

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1775 ст.

Сын: Василий Прохорович

Мать ребёнка: Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Авдотья Прохоровна

Мать ребёнка: Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1780 ст.

Дочь: Авдотья Прохоровна

Мать ребёнка: Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Аксинья Прохоровна

Мать ребёнка: Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
02.06.1795 ст.

Сын: Кирилл Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.08.1829 ст.
Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область

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