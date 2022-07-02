Прохор Денисович
Место рождения
Дата рождения1754 ст.
Дата смерти01.08.1829 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.
Отец: Денис Савельевич
Мать: Пелагея Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775 ст.
Сын: Василий Прохорович
Мать ребёнка: Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Авдотья Прохоровна
Мать ребёнка: Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1780 ст.
Дочь: Авдотья Прохоровна
Мать ребёнка: Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1781 ст.
Дочь: Аксинья Прохоровна
Мать ребёнка: Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
02.06.1795 ст.
Сын: Кирилл Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.08.1829 ст.