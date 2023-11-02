(Кудрявцева) Евдокия Антоновна
Место рожденияСмоленская губерния
Дата рождения1911
Дата смерти1944
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Жданов Антон Демьянович
Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1944