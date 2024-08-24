Лаврентьева Домна Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентьева Домна Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

на перепись 28.11.1816 г. 32 года [1783] (37 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#426
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентьев Алексей

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Лаврентьева Соломиния (Соломония) Алексеева

Отец ребёнка: Лаврентьев Алексей

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
на перепись 28.11.1816 г. 22 года [1793] (38 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#426
Рождение ребёнка
1806 ст.

Дочь: Лаврентьева Дарья Алексеева

Отец ребёнка: Лаврентьев Алексей

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
на перепись 28.11.1816 г. 10 лет [1805] (39 запись) возможно Чижикова Дарья https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#426
Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Лаврентьев Федор Алексеев

Отец ребёнка: Лаврентьев Алексей

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
на перепись 28.11.1816 г. 7 лет [1808] (26 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#426 на 01.04.1834 г. 22,5 года [1810-12] https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#183
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Лаврентьева Пелагея Алексеева

Отец ребёнка: Лаврентьев Алексей

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
на перепись 28.11.1816 г. 2 года [1813] (40 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#426 на 01.04.1834 г. 25 лет [1814] https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#183
Смерть
Неизвестно
Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

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