Лаврентьева Домна Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
на перепись 28.11.1816 г. 32 года [1783] (37 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#426
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврентьев Алексей
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Лаврентьева Соломиния (Соломония) Алексеева
Отец ребёнка: Лаврентьев Алексей
на перепись 28.11.1816 г. 22 года [1793] (38 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#426
Рождение ребёнка
1806 ст.
Дочь: Лаврентьева Дарья Алексеева
Отец ребёнка: Лаврентьев Алексей
на перепись 28.11.1816 г. 10 лет [1805] (39 запись) возможно Чижикова Дарья https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#426
Рождение ребёнка
1809 ст.
Сын: Лаврентьев Федор Алексеев
Отец ребёнка: Лаврентьев Алексей
на перепись 28.11.1816 г. 7 лет [1808] (26 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#426 на 01.04.1834 г. 22,5 года [1810-12] https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#183
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Лаврентьева Пелагея Алексеева
Отец ребёнка: Лаврентьев Алексей
на перепись 28.11.1816 г. 2 года [1813] (40 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#426 на 01.04.1834 г. 25 лет [1814] https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#183
Смерть
Неизвестно