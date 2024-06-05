Сущева (Холина) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСущева (Холина) Ирина Михайловна

Сущева (Холина) Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Холин Михаил Николаевич

Мать: Холина Кира Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сущева Надежда

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сущев Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сущева Ольга

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Врач рентгенолог

Мы используем куки для улучшения работы сайта.