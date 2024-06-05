Сущева (Холина) Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Холин Михаил Николаевич
Мать: Холина Кира Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сущева Надежда
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сущев Михаил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сущева Ольга
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Врач рентгенолог