Русавская (Серая) Фаина Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русавская (Серая) Фаина Устиновна

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Место рождения

Ивашков, Одеська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивашков, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Ивановна

Отец ребёнка: Русавский Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русавский Виктор Иванович

Отец ребёнка: Русавский Иван Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русавский Иван Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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