Русавская (Серая) Фаина Устиновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Ивановна
Отец ребёнка: Русавский Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русавский Виктор Иванович
Отец ребёнка: Русавский Иван Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно