Шалабанова (Анкудинова) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.04.1899 ст.
Рождение ребёнка
06.03.1907 ст.
Дочь: Шалабанова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Шалабанов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
20.05.1908 ст.
Сын: Шалабанов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Шалабанов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Около ?.01.1910
Сын: Шалабанов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Шалабанов Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно