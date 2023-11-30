Шалабанова (Анкудинова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалабанова (Анкудинова) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.04.1899 ст.

Муж: Шалабанов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
06.03.1907 ст.

Дочь: Шалабанова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Шалабанов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
20.05.1908 ст.

Сын: Шалабанов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Шалабанов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Около ?.01.1910

Сын: Шалабанов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Шалабанов Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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