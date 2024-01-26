Пазюк (Якуш) Матрена Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пазюк (Якуш) Матрена Кузьмина

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

27.03.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонщина, Київська область
Запись №8 Временно-обязанный сельский обыватель, села Колонщины житель, Косма Афанасиев Якуш и законная его жена Мария Иаковлева; оба православного вероисповедания
Крещение
28.03.1863 ст.
Восприемниками были временно-обязанные сельские обыватели, села Колонщины жители: Макарий Михайлов Бартчук и Евдокия Фомина, Дениса Якуша жена Таинство крещения совершал священник Иаков Гирич с дьячк... Показать все
Бракосочетание
04.11.1884 ст.

Муж: Пазюк Андрей Яковлев

Запись №9 Бессрочно-отпускной канонир 7-й артиллерийской бригады 2-й батареи села Колонщины Андрей Иаковлев Пазюк; православного вероисповедания, вторым браком, 28 лет и умершего крестьянина собствен... Показать все
Смерть
Неизвестно

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