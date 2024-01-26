Пазюк (Якуш) Матрена Кузьмина
Место рождения
Дата рождения27.03.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
27.03.1863 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Запись №8 Временно-обязанный сельский обыватель, села Колонщины житель, Косма Афанасиев Якуш и законная его жена Мария Иаковлева; оба православного вероисповедания
Крещение
28.03.1863 ст.
Восприемниками были временно-обязанные сельские обыватели, села Колонщины жители: Макарий Михайлов Бартчук и Евдокия Фомина, Дениса Якуша жена Таинство крещения совершал священник Иаков Гирич с дьячк... Показать все
Бракосочетание
04.11.1884 ст.
Муж: Пазюк Андрей Яковлев
Запись №9 Бессрочно-отпускной канонир 7-й артиллерийской бригады 2-й батареи села Колонщины Андрей Иаковлев Пазюк; православного вероисповедания, вторым браком, 28 лет и умершего крестьянина собствен... Показать все
Смерть
Неизвестно