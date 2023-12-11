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Селиверстов Антон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Селиверстов Василий Федорович

Мать: Селиверстова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селиверстова Наталья Антоновна

Мать ребёнка: Селиверстова Параскева Матвеевна

Рождение ребёнка
10.04.1902

Сын: Селиверстов Степан Антонович

Мать ребёнка: Селиверстова Параскева Матвеевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Селиверстов Михаил Антонович

Мать ребёнка: Селиверстова Параскева Матвеевна

Рождение ребёнка
08.11.1908

Сын: Селиверстов Дмитрий Антонович

Мать ребёнка: Селиверстова Параскева Матвеевна

Белая гора, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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