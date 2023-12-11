Селиверстов Антон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селиверстова Наталья Антоновна
Мать ребёнка: Селиверстова Параскева Матвеевна
Рождение ребёнка
10.04.1902
Сын: Селиверстов Степан Антонович
Мать ребёнка: Селиверстова Параскева Матвеевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Селиверстов Михаил Антонович
Мать ребёнка: Селиверстова Параскева Матвеевна
Рождение ребёнка
08.11.1908
Сын: Селиверстов Дмитрий Антонович
Мать ребёнка: Селиверстова Параскева Матвеевна
Белая гора, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно