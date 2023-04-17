Жмакина Горшкова Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1947
ПолЖенский
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.10.1947
Отец: Горшков Павел Никитич
Мать: Горшкова Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
01.12.1969
Дочь: Заплацинская Жмакина Елена Васильевна
Отец ребёнка: Жмакин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
09.06.1975
Дочь: Морозова Жмакина Лариса Васильевна
Отец ребёнка: Жмакин Василий Григорьевич