Жмакина Горшкова Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жмакина Горшкова Валентина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1947

Отец: Горшков Павел Никитич

Мать: Горшкова Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
01.12.1969

Дочь: Заплацинская Жмакина Елена Васильевна

Отец ребёнка: Жмакин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
09.06.1975

Дочь: Морозова Жмакина Лариса Васильевна

Отец ребёнка: Жмакин Василий Григорьевич

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