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Фаяршина Инга Фаязетдиновна
Фаяршина Инга Фаязетдиновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Фаяршин Фаязетдин Асхатович
Мать
Фаяршина (Ахметова) Магасима Василевна
Дети
Не указаны
Добавил:
РА
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События
События
Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Фаяршин Фаязетдин Асхатович
Мать:
Фаяршина Магасима Василевна
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