Стародубцева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стародубцев Артем
Рождение ребёнка
1751
Сын: Стародубцев Егор
Отец ребёнка: Стародубцев Артем
Рождение ребёнка
1764
Дочь: (Стародубцева) Пелагея
Отец ребёнка: Стародубцев Артем
Рождение ребёнка
1766
Дочь: (Стародубцева) Мавра
Отец ребёнка: Стародубцев Артем
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Стародубцева) Настасья
Отец ребёнка: Стародубцев Артем
Смерть
Неизвестно