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Стародубцева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Артем

Рождение ребёнка
1751

Сын: Стародубцев Егор

Отец ребёнка: Стародубцев Артем

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: (Стародубцева) Пелагея

Отец ребёнка: Стародубцев Артем

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: (Стародубцева) Мавра

Отец ребёнка: Стародубцев Артем

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Стародубцева) Настасья

Отец ребёнка: Стародубцев Артем

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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