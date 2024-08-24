Александрова (Гурьянова) Дарья Васильевна
Место рождения
Дата рождения28.02.1903
Дата смерти05.02.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1903
по старому стилю 15.02.1903
Бракосочетание
10.08.1922 ст.
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Александрова Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Александров Алексей Павлович
Рождение ребёнка
18.01.1925
Дочь: Журавлева (Александрова) Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Александров Алексей Павлович
Рождение ребёнка
12.11.1926
Сын: Александров Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Александров Алексей Павлович
Суровцево, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
05.02.1942