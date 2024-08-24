Александрова (Гурьянова) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександрова (Гурьянова) Дарья Васильевна

Александрова (Гурьянова) Дарья Васильевна

avatar

Место рождения

Крапивня, Юреневская волость, Вяземский уезд

Дата рождения

28.02.1903

Дата смерти

05.02.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1903

Отец: Булочников Василий Гуриев или Гурьянов

Мать: Агрипина Флорова

Крапивня, Юреневская волость, Вяземский уезд
по старому стилю 15.02.1903
Бракосочетание
10.08.1922 ст.

Муж: Александров Алексей Павлович

Жипино, Чепчуговская волость, Вяземский уезд
Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Александрова Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Александров Алексей Павлович

Рождение ребёнка
18.01.1925

Дочь: Журавлева (Александрова) Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Александров Алексей Павлович

Жипино, Чепчуговская волость, Вяземский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1926

Сын: Александров Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Александров Алексей Павлович

Суровцево, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
05.02.1942

Мы используем куки для улучшения работы сайта.