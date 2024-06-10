Костюченко (Костюк) Исидор Иоаннов
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти10.03.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Екатерина Сидорова
Мать ребёнка: Костюченко Феодосия Савина
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Мария Сидорова
Мать ребёнка: Костюченко Феодосия Савина
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Варвара Сидорова
Мать ребёнка: Костюченко Феодосия Савина
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Гликерия Сидорова
Мать ребёнка: Костюченко Феодосия Савина
Рождение ребёнка
1826
Сын: Костюченко (Костюк) Антоний Сидоров
Мать ребёнка: Костюченко Феодосия Савина
Рождение ребёнка
1830
Сын: Костюченко (Костюк) Тимофей Исидоров
Мать ребёнка: Костюченко Феодосия Савина
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Ефимия Сидорова
Мать ребёнка: Костюченко Феодосия Савина
Смерть
10.03.1854