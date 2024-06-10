Костюченко (Костюк) Исидор Иоаннов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюченко (Костюк) Исидор Иоаннов

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

1789

Дата смерти

10.03.1854

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Костюченко (Костюк) Иоанн Константинов

Мать: Костюченко Наталья Кириллова

Малин, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюченко Феодосия Савина

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Екатерина Сидорова

Мать ребёнка: Костюченко Феодосия Савина

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Мария Сидорова

Мать ребёнка: Костюченко Феодосия Савина

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Варвара Сидорова

Мать ребёнка: Костюченко Феодосия Савина

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Гликерия Сидорова

Мать ребёнка: Костюченко Феодосия Савина

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Костюченко (Костюк) Антоний Сидоров

Мать ребёнка: Костюченко Феодосия Савина

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Костюченко (Костюк) Тимофей Исидоров

Мать ребёнка: Костюченко Феодосия Савина

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Ефимия Сидорова

Мать ребёнка: Костюченко Феодосия Савина

Малин, Житомирська область
Смерть
10.03.1854
Малин, Житомирська область

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