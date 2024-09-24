Беспалова (Козлова) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.10.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1892
Бракосочетание
27.05.1913
Солтаново, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.05.1915
Дочь: Голубева (Беспалова) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Безпалов Иван Васильевич
Полубесово, Солтановская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно