Беспалова (Козлова) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалова (Козлова) Анастасия Васильевна

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Место рождения

Рылеево, Солтановская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

23.10.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1892

Отец: Козлов Василий Григорьевич

Мать: Козлова Александра Павловна

Рылеево, Солтановская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
27.05.1913

Муж: Безпалов Иван Васильевич

Солтаново, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.05.1915

Дочь: Голубева (Беспалова) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Безпалов Иван Васильевич

Полубесово, Солтановская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно

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