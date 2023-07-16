Григоревский Мартын Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: Григоревский Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Сын: Григоревский Павел Мартынович
Мать ребёнка: Григоревская Анна Петровна
Место жительства
1923
Рождение ребёнка
21.09.1923
Дочь: (Григоревская) Татьяна Мартыновна
Мать ребёнка: Григоревская Анна Петровна
4 ребенок по числу родившихся 3 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Мартыном Григоревским, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Григоревски... Показать все
Смерть
Неизвестно