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Григоревский Мартын Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Григоревский Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григоревская Анна Петровна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Григоревский Павел Мартынович

Мать ребёнка: Григоревская Анна Петровна

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
Место жительства
1923
Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
21.09.1923

Дочь: (Григоревская) Татьяна Мартыновна

Мать ребёнка: Григоревская Анна Петровна

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
4 ребенок по числу родившихся 3 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Мартыном Григоревским, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Григоревски... Показать все
Смерть
Неизвестно

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