Акулина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
1805-1806 год рождения. Данные разнятся.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Гуськова Ефрасинья Гавриловна
Отец ребёнка: Гуськов Гаврила Иванович
1842-1843 год рождения.
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Гуськова Федосья Гавриловна
Отец ребёнка: Гуськов Гаврила Иванович
1844-1845 год рождения
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Гуськова Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Гуськов Гаврила Иванович
1848-1849 год рождения
Рождение ребёнка
1854
Сын: Гуськов Никанор Гаврилович
Отец ребёнка: Гуськов Гаврила Иванович
Смерть
Неизвестно