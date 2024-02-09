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Акулина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

1805-1806 год рождения. Данные разнятся.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуськов Гаврила Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуськов Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Гуськова Ефрасинья Гавриловна

Отец ребёнка: Гуськов Гаврила Иванович

1842-1843 год рождения.
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Гуськова Федосья Гавриловна

Отец ребёнка: Гуськов Гаврила Иванович

1844-1845 год рождения
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Гуськова Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Гуськов Гаврила Иванович

1848-1849 год рождения
Рождение ребёнка
1854

Сын: Гуськов Никанор Гаврилович

Отец ребёнка: Гуськов Гаврила Иванович

Смерть
Неизвестно

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