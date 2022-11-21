Зыков Михаил Харлатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыков Михаил Харлатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Зыкова Анастасия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
27.07.1908

Дочь: Скрябина (Зыкова) Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Зыкова Анастасия Петровна

Смерть
Неизвестно
Малая Крутишка, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

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