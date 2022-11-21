Зыков Михаил Харлатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зыкова Анастасия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1908
Дочь: Скрябина (Зыкова) Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Зыкова Анастасия Петровна
Смерть
Неизвестно
Малая Крутишка, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область