Дорошенко (Пругло) Акилина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошенко (Пругло) Акилина Романовна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое

Дата рождения

05.06.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1877

Отец: Пругло Роман Николаевич

Мать: Пругло Гликерия Назарова

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Бракосочетание
03.11.1896

Муж: Дорошенко Никифор Антонович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
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