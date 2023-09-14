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Язовских Павел Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1921

Дочь: Кононова Прасковья Павловна

Мать ребёнка: Язовских Агапия Абрамовна

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Язовских Александр Павлович

Мать ребёнка: Язовских Агапия Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Язовских Анна Павловна

Мать ребёнка: Язовских Агапия Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Язовских Олимпиада Павловна

Мать ребёнка: Язовских Агапия Абрамовна

Смерть
Неизвестно
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