Федоров Петр Иванович 06.08.1871 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Федоров Петр Иванович

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Место рождения

Михалевка, Пахомовский район , Тульская губерния

Дата рождения

06.08.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1871 ст.

Отец: Федоров Иван Михайлович

Мать: Федорова Екатерина Васильевна

Михалевка, Пахомовский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Федорова (Плошкина) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова Вера Петровна

Мать ребёнка: Федорова (Плошкина) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова Анна Петровна

Мать ребёнка: Федорова (Плошкина) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Федорова) Мария Петровна

Мать ребёнка: Федорова (Плошкина) Мария Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Образование
С 1883 по 1885
Миротинский, Заокский муниципальный район, Тульская область
Выдано свидетельство от 08.06.1885 г. о том, что Федоров П. И. окончил Миротинское двухклассное училище Министерства Народного Просвещения. Алексинский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
19.04.1898

Жена: Федорова (Плошкина) Мария Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.10.1899 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова (Плошкина) Мария Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно

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