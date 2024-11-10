Федоров Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения06.08.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1871 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Федорова (Плошкина) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Вера Петровна
Мать ребёнка: Федорова (Плошкина) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Анна Петровна
Мать ребёнка: Федорова (Плошкина) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Федорова) Мария Петровна
Мать ребёнка: Федорова (Плошкина) Мария Алексеевна
Образование
С 1883 по 1885
Миротинский, Заокский муниципальный район, Тульская область
Выдано свидетельство от 08.06.1885 г. о том, что Федоров П. И. окончил Миротинское двухклассное училище Министерства Народного Просвещения. Алексинский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
19.04.1898
Рождение ребёнка
29.10.1899 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федорова (Плошкина) Мария Алексеевна
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Смерть
Неизвестно