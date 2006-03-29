Хохлов Вячеслав Геннадиевич
Место рождения
Дата рождения27.01.1940
Дата смерти29.03.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1940
Рождение ребёнка
15.06.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хохлова Лина Ивановна
Рождение ребёнка
26.05.1973
Сын: Хохлов Владимир Вячеславович
Мать ребёнка: Хохлова Лина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хохлова Лина Ивановна
Смерть
29.03.2006