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Хохлов Вячеслав Геннадиевич

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Место рождения

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

27.01.1940

Дата смерти

29.03.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1940

Отец: Хохлов Геннадий Константинович

Мать: Хохлова Анна Филипповна

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хохлова Лина Ивановна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.05.1973

Сын: Хохлов Владимир Вячеславович

Мать ребёнка: Хохлова Лина Ивановна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Лина Ивановна

Смерть
29.03.2006
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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