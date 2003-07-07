Кокшарова-Патракеева Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1961
Дата смерти07.07.2003
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1961
Отец: Патракеев Николай
Рождение ребёнка
29.10.1977
Дочь: Кокшарова-Бессонова Лилия Анатольевна
Отец ребёнка: Кокшаров Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
20.05.1979
Сын: Кокшаров Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Кокшаров Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
15.12.1982
Дочь: Кокшарова Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Кокшаров Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
11.02.1983
Сын: Кокшаров Руслан Анатольевич
Отец ребёнка: Кокшаров Анатолий Иванович
Смерть
07.07.2003