Кокшарова-Патракеева Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокшарова-Патракеева Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1961

Дата смерти

07.07.2003

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1961

Отец: Патракеев Николай

Мать: Патракеева Тамара Алексеевна

Рождение ребёнка
29.10.1977

Дочь: Кокшарова-Бессонова Лилия Анатольевна

Отец ребёнка: Кокшаров Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
20.05.1979

Сын: Кокшаров Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Кокшаров Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
15.12.1982

Дочь: Кокшарова Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Кокшаров Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
11.02.1983

Сын: Кокшаров Руслан Анатольевич

Отец ребёнка: Кокшаров Анатолий Иванович

Смерть
07.07.2003

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