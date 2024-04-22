Вторая Жена Домна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВторая Жена Домна Иванова

Вторая Жена Домна Иванова

Место рождения

Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
БОРКИНО МК-1759 02.07.1759 Деревни Андреевского крестьянин вдовец Никита Иванов той же вотчины деревни Боркина с крестьянской Ивановой дочерью Титова девкой Домниной полувторым браком АНДРЕЕВСКОЕ МК-1... Показать все
Бракосочетание
1759

Муж: Никита Иванов

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1759 02.07.1759 Деревни Андреевского крестьянин вдовец Никита Иванов той же вотчины деревни Боркина с крестьянской Ивановой дочерью Титова девкой Домниной полувторым браком
Рождение ребёнка
18.05.1767

Дочь: Дарья Никитина

Отец ребёнка: Никита Иванов

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1767 18.05.1767 Деревни Андреевска у крестьянина Никиты Иванова дочь Дарья
Место жительства
Неизвестно
Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close