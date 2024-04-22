Вторая Жена Домна Иванова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Неизвестно
БОРКИНО МК-1759 02.07.1759 Деревни Андреевского крестьянин вдовец Никита Иванов той же вотчины деревни Боркина с крестьянской Ивановой дочерью Титова девкой Домниной полувторым браком АНДРЕЕВСКОЕ МК-1... Показать все
Бракосочетание
1759
Муж: Никита Иванов
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1759 02.07.1759 Деревни Андреевского крестьянин вдовец Никита Иванов той же вотчины деревни Боркина с крестьянской Ивановой дочерью Титова девкой Домниной полувторым браком
Рождение ребёнка
18.05.1767
Дочь: Дарья Никитина
Отец ребёнка: Никита Иванов
МК-1767 18.05.1767 Деревни Андреевска у крестьянина Никиты Иванова дочь Дарья
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно