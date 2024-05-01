Суботина (Закурдаева) Акилина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуботина (Закурдаева) Акилина Михайловна

Суботина (Закурдаева) Акилина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селина (Суботина) Харитиния Андреевна

Отец ребёнка: Суботин Андрей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суботин Андрей Федорович

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Суботин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Суботин Андрей Федорович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Суботин Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Суботин Андрей Федорович

Рождение ребёнка
1784

Сын: Суботин Михайло Андреевич

Отец ребёнка: Суботин Андрей Федорович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.