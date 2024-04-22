Шорохов (Шерохов) Демьян Козьмович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Шорохов Козьма Фролович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Шорохов Надежда Демьяновна
Мать ребёнка: Шорохов Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Шорохова Агрофена Демьяновна
Мать ребёнка: Шорохов Екатерина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно