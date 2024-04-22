Шорохов (Шерохов) Демьян Козьмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохов (Шерохов) Демьян Козьмович

Место рождения

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Шорохов Козьма Фролович

Мать: Шорохова Домна Васильевна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Шорохов Надежда Демьяновна

Мать ребёнка: Шорохов Екатерина Егоровна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Шорохова Агрофена Демьяновна

Мать ребёнка: Шорохов Екатерина Егоровна

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорохов Екатерина Егоровна

Смерть
Неизвестно
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